Трамп хочет назначить Тиллерсона посредником в ситуации с Катаром

Американский президент Дональд Трамп в ближайшее время планирует назначить госсекретаря Рекса Тиллерсона посредником между Катаром и другими арабскими странами.
Об этом сообщает Associated Press. Такое решение было принято для улучшения дипломатических связей между несколькими государтсвами.
Однако администрация Белого дома не уверена, что предложение о посредничестве будет принято участниками конфликта. Поскольку, страны Персидского залива должны самостоятельно решать соответствующий кризис.
При этом Катар пока не готов менять свою внешнюю политику для разрешения спора с другими арабскими государствами Персидского залива. Кроме того, представители этого государства ранее заявили, что никогда не будет идти на компромисс.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", новоспеченый лидер США Дональд Трамп поручил госсекретарю Штатов Рексу Тиллерсону наладить отношения с Российской Федерацией.