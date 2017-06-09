Трамп хочет назначить Тиллерсона посредником в ситуации с Катаром

Об этом сообщает Associated Press. Такое решение было принято для улучшения дипломатических связей между несколькими государтсвами.

Однако администрация Белого дома не уверена, что предложение о посредничестве будет принято участниками конфликта. Поскольку, страны Персидского залива должны самостоятельно решать соответствующий кризис.

При этом Катар пока не готов менять свою внешнюю политику для разрешения спора с другими арабскими государствами Персидского залива. Кроме того, представители этого государства ранее заявили, что никогда не будет идти на компромисс.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", новоспеченый лидер США Дональд Трамп поручил госсекретарю Штатов Рексу Тиллерсону наладить отношения с Российской Федерацией.