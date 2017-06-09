Тереза Мэй переизбрана в парламент Великобритании

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, в Палату общин переизбраны три ключевых министра-консерватора. В часности, министр финансов Филип Хаммонд, министр иностранных дел Борис Джонсон и министр обороны Майкл Фэллон.

Таким образом, члены правящего кабинета консерваторов набрали большинство голосов в своих округах на выборах.

По словам Мэй, стране необходимо период стабильности. Поэтому ее команда выполнит все обязательства для процветания Великобритании.

В настоящее время оглашены результаты с 240 из 650 избирательных округов. Однако пока неизвестно сохранит или потеряет Консервативная партия необходимое количество мест в парламенте – 326 из 650.

Кстати, окончательные итоги должны будут оглашены утром, 9 июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Великобритании, где в четверг, 8 июня прошли досрочные парламентские выборы, объявлены первые итоги голосования.