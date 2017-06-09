Тереза Мэй переизбрана в парламент Великобритании

Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй победила на досрочных парламентских выборах. За нее в ее округе Мейденхед в графстве Беркшир проголосовали более 37 тыс. человек.
Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, в Палату общин переизбраны три ключевых министра-консерватора. В часности, министр финансов Филип Хаммонд, министр иностранных дел Борис Джонсон и министр обороны Майкл Фэллон.
Таким образом, члены правящего кабинета консерваторов набрали большинство голосов в своих округах на выборах.
По словам Мэй, стране необходимо период стабильности. Поэтому ее команда выполнит все обязательства для процветания Великобритании.
В настоящее время оглашены результаты с 240 из 650 избирательных округов. Однако пока неизвестно сохранит или потеряет Консервативная партия необходимое количество мест в парламенте – 326 из 650.
Кстати, окончательные итоги должны будут оглашены утром, 9 июня.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Великобритании, где в четверг, 8 июня прошли досрочные парламентские выборы, объявлены первые итоги голосования.