США снимать санкции с России не намерены

Администрация президента Дональда Трампа предана существующим санкциям и будет поддерживать их пока Москва полностью не выполнит свои обязательства для решения кризиса в Украине. Об этом в четверг, 8 июня, заявила заместитель официального представителя Белого дома Сара Сандерс.

Она также подчеркнула, что в США считают, что существующий санкционный режим является лучшим инструментом для того, чтобы вынудить Россию выполнять свои обязательства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, менаторы Соединенных Штатов Америки намерены ужесточить антироссийские санкции из-за вмешательства в американские выборы. По словам Маккейна, ограничения будут наложены на российского президента и любого другого агрессора, если они будут нападать на демократию США.