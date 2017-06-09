Порошенко в ближайшее время может встретится с Макроном, - Климкин

В настоящее время идут очень интенсивные консультации с немецкими и французскими партнерами относительно встречи в нормандском формате. Об этом в четверг вечером, 8 июня, в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам министра, он недавно разговаривал с французским министром иностранных дел. Планируется встреча в ближайшее время и не исключено, что она будет трехсторонней и с немецким министром иностранных дел, - прокомментировал глава МИД, добавив, что Порошенко также постоянно контактирует со своими коллегами и в ближайшее время встреча состоится, поскольку, перед тем, как продвигаться, надо достичь координации между нами тремя.

Вместе с тем Климкин напомнил, что Москва не остановится. У них оформление Донбасса как российской колонии или протектората является чрезвычайно важным. Но не потому, что там заинтересованы Донбассом, а потому что намерены разрушить наш европейский и демократический проект, поскольку в случае нашего успеха никаких шансов у российского проекта нет, - пояснил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Франции Эммануэль Макрон намерен жестко говорить с президентом России Владимиром Путиным во время встречи.