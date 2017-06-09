Партия премьера Великобритании потеряла большинство в Палате общин

После закрытия избирательных участков результаты экзит-пола опубликовала GfK/Ipsos MORI. По их данным консервативная партия получает 314 мест в Палате общин, лейбористская партия - 266.

Как сообщает ВВС, теперь партия премьер-министра Терезы Мэй потеряла большинство в Палате общин - нижней палате британского парламента, набрав 314 из 650 мандатов. При этом лейбористы набирают 266 голосов, Шотландская национальная партия - 34, либерал-демократы - 14, валлийские националисты - три, зеленые - один мандат, другие партии - 18 мест.

Таким образом, консерваторы остаются крупнейшей партией парламента, однако формировать правительство теперь не могут, поскольку не имеют необходимых 326 голосов и должны будут искать партнеров по коалиции. Официальные итоги выборов будут объявлены в пятницу днем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 июня, в Великобритании оялись внеочередные выборы в нижнюю палату парламента.