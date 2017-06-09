10:32 09.06.2017 | Политика | Новости
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Оппозиция призвала Мэй покинуть посты лидера консерваторов и премьер-министра

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что Тереза Мэй уже не имеет мандата.

Оппозиция призвала Мэй покинуть посты лидера консерваторов и премьер-министра

По его мнению, поскольку ее партия проиграла, она должна уйти в отставку с поста, как лидера консерваторов, так и премьер-министра. Как сообщает The Telegraph, которая цитирует слова Корбина, мандат, который она получила - это утраченные места консерваторов, утраченные голоса, утраченная поддержка и утраченная уверенность.

Она должна покинуть свой пост, - заявил он.

Напомним, Консервативная партия победила на внеочередных парламентских выборах в Великобритании, но потеряла большинство в парламенте.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, лидер Консервативной партии Тереза Мэй победила на досрочных парламентских выборах в округе Мейденхед. В графстве Беркшир за нее проголосовали более 37 тысяч человек.


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