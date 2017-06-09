МИД готовится к введению виз с Россией, – Климкин

В случае принятия парламентом соответствующего решение министерство будет готово его реализовать. Об этом в четверг вечером, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

Он также подчеркнул, что по процедурам МИД все сделает как нужно. У нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь, – отметил глава ведомства, отвечая на вопрос журналистов.

Вместе с тем министр отметил, что считает введение визового режима для контроля того, кто прибывает из РФ, мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает, – пояснил Климкин, добавив, что на сегодняшний день почти три миллиона украинцев находятся на территории России.

При этом глава дипломатического ведомства напомнил, что не против введения визового режима с Россией, но нужен четкий подход и видение того, что будет дальше.

Мой ответ: однозначно да. Это вопрос, который нужно решать и во времени, и с точки зрения этих процедур, на основе четкого подхода и понимания, каким образом Россия будет пытаться это перебить, и наших граждан втягивать в обязательное российское гражданство. Это нужно однозначно предотвратить, – подчеркнул министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что визовый режим с Российской Федерацией должен быть введен как можно скорее. Этот вопрос не просто назрел, а перезрел, - уверен он.