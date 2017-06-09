Депутатская группа "Воля народа" исключила из своих рядок Онищенко и Мельничука

Группа приняла решение исключить Александра Онищенко, а Сергей Мельничук сам покинул ее ряды. Об этом в пятницу, 9 июня, во время пленарного заседание объявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

По его словам, согласно регламенту Верховной Рады, в нынешнем созыве фракция или депутатская группа должна состоять минимум из 19 парламентариев. При этом в "Воле народа" после сделанного в пятницу официального заявления осталось 17 народных депутатов, что является основанием для роспуска группы, - пояснил глава парламента.

Напомним, Онищенко избран в парламент VIII созыва от мажоритарного округа №93 Киевская области. Он подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около три миллиарда гривен.

Мельничук прошел в Верховную Раду по спискам Радикальной партии Олега Ляшко, однако впоследствии был исключен из ее состава и вступил в депутатскую группу "Воля народа".

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Сейчас он был объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.