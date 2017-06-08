В США требуют ужесточить санкции против России

Об этом сообщил сенатор США Джон Маккейн на своей странице в Facebook.

Согласно словам Маккейна, ограничения будут наложены на российского президента и любого другого агрессора, если они будут нападать на демократию США.

Кроме того, по его мнению, необходимо создать специальное подразделение, которое займется отслеживанием финансовых потоков Российской Федерацией. При этом нужно вести работу по противодействию российским государственным СМИ.

"Мы должны наложит жесткие санкции в отношении России и заставит Путина заплатить цену за его наглое вмешательство в наши выборы", - подчеркнул сенатор США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", страны Европейского Союза намерены вновь поднять вопрос продления санкций против России. Этот вопрос будет поднят во время дебатов 22 июня.