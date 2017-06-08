В МИД Украины осудили теракт на территории посольства США в Киеве

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Бец на своей странице в Twitter. Согласно ее словам, террористическое нападение на посольства США в Киеве могло нанести вред жизни и здоровью сотрудников диппредставительства.

В данный момент столичные полицейские принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности диппредставительства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева. Как выяснилось, злоумышленник бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство.