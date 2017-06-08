В Британии 8 июня пройдут парламентские выборы

В Великобритании в четверг, 8 июня, состоятся досрочные парламентские выборы.
Избирательные участки откроются по всей стране в девять часов утра по киевскому времени. Закроются участки - в полночь.
Вместе с тем главными претендентами на 650 мест в нижняя палата парламента являются представители консерваторов, лейбористов, либерал-демократов, Партии независимости Соединенного Королевства и Партии независимости Шотландии. Однако основная
борьба может развернуться между правящей Консервативной партией премьер-министра страны Терезы Мэй и оппозиционной Лейбористской партией.
При этом, как пишут британские СМИ, консерваторам, скорее всего, не удастся получить абсолютное большинство мест в парламенте и сформировать однопартийное правительство.
Для его формирования им необходимо будет набрать 326 мест, тогда как результаты опроса показывают, что Консервативная партия может рассчитывать только на 304 места.
Напомним, Парламент в Великобритании является высшим законодательным органом. Палата общин − это нижняя палата парламента, она формируется в результате всеобщих выборов на основе мажоритарной системы относительного большинства.
Как сообщал УРА-Информ, в конце апреля о проведении досрочных парламентских выборов объявила британский премьер-министр Тереза Мэй.