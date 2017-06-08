07:58 08.06.2017 | Политика | Новости
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В Британии 8 июня пройдут парламентские выборы

В Великобритании в четверг, 8 июня, состоятся досрочные парламентские выборы.

В Британии 8 июня пройдут парламентские выборы

Избирательные участки откроются по всей стране в девять часов утра по киевскому времени. Закроются участки - в полночь.

Вместе с тем главными претендентами на 650 мест в нижняя палата парламента являются представители консерваторов, лейбористов, либерал-демократов, Партии независимости Соединенного Королевства и Партии независимости Шотландии. Однако основная

борьба может развернуться между правящей Консервативной партией премьер-министра страны Терезы Мэй и оппозиционной Лейбористской партией.

При этом, как пишут британские СМИ, консерваторам, скорее всего, не удастся получить абсолютное большинство мест в парламенте и сформировать однопартийное правительство.

Для его формирования им необходимо будет набрать 326 мест, тогда как результаты опроса показывают, что Консервативная партия может рассчитывать только на 304 места.

Напомним, Парламент в Великобритании является высшим законодательным органом. Палата общин − это нижняя палата парламента, она формируется в результате всеобщих выборов на основе мажоритарной системы относительного большинства.

Как сообщал УРА-Информ, в конце апреля о проведении досрочных парламентских выборов объявила британский премьер-министр Тереза Мэй.


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