В Британии 8 июня пройдут парламентские выборы

Избирательные участки откроются по всей стране в девять часов утра по киевскому времени. Закроются участки - в полночь.

Вместе с тем главными претендентами на 650 мест в нижняя палата парламента являются представители консерваторов, лейбористов, либерал-демократов, Партии независимости Соединенного Королевства и Партии независимости Шотландии. Однако основная

борьба может развернуться между правящей Консервативной партией премьер-министра страны Терезы Мэй и оппозиционной Лейбористской партией.

При этом, как пишут британские СМИ, консерваторам, скорее всего, не удастся получить абсолютное большинство мест в парламенте и сформировать однопартийное правительство.

Для его формирования им необходимо будет набрать 326 мест, тогда как результаты опроса показывают, что Консервативная партия может рассчитывать только на 304 места.

Напомним, Парламент в Великобритании является высшим законодательным органом. Палата общин − это нижняя палата парламента, она формируется в результате всеобщих выборов на основе мажоритарной системы относительного большинства.

Как сообщал УРА-Информ, в конце апреля о проведении досрочных парламентских выборов объявила британский премьер-министр Тереза Мэй.