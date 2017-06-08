11:50 08.06.2017 | Политика | Новости
100167435:labazovych

Турция разместит свои войска в Катаре

Правительство Турции намерено укрепить сотрудничество в сфере обороны с Катаром для размещения дополнительного контингента турецких войск.

Турция разместит свои войска в Катаре

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, в этой стране планируется провести совместные учения с катарскими военнослужащими. 

Однако сколько именно турецких солдат и офицеров будут переброшены в эмират и когда именно произойдет их передислокация пока неизвестно.

К слову, Турция поможет властям Катара готовить силы безопасности. Для этого в том числе будет использована военная база, создание которой было оговорено в соглашении между Дохой и Анкарой.

Таким образом, на ней будут размещены 80 военнослужащих.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее военная прокуратура задержала двоих военнослужащих Национальной гвардии. Оба они из полка "Азов". Их задержали за убийство.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив