Сомнений во вмешательстве России в выборы США нет, - Джеймс Коми

Об этом в пятницу, 8 июня, выступая на заседании комитета Сената США по вопросам разведки, заявил бывший глава Федерального бюро расследований США Джеймс Коми. По его словам, он не сомневается, что Россия вмешалась в выборы.

Кроме того, экс-глава ФБР отметил, что ни сам президент США Дональд Трамп, ни его администрация не просили его прекратить расследование "российского дела".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в письменных показаниях, которые Коми представил Сенату США говорится, что весной 2017 года президент США Дональд Трамп во время телефонных разговоров с ним просил решить вопрос с расследованием возможных связей его предвыборной кампании с Россией.

Так, во время телефонного разговора 30 марта 2017 года, Трамп описал расследование как "облако", которое ухудшает его способность действовать от имени страны. "Он спросил, что мы можем сделать, чтобы "поднять облако". Я ответил, что мы расследуем этот вопрос так быстро, как только можем, и что большая польза, если мы ничего не найдем", - написал Коми.