Рада восстановила курс Украины на вступление в НАТО

Решение поддержали 276 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. При этом совсем не голосовала фракция "Оппозиционный блок".

Вместе с тем законом предусмотрено, что основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом с целью приобретения членства в этой организации. В ныне действующем Законе Украины "Об основах внутренней и внешней политики" записано, что основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с НАТО с целью достижения критериев, необходимых для членства в этой организации.

В то же время, представляя закон глава парламента Андрей Парубий отметил, что для России было важно, чтобы Украина не вошла в НАТО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время назначит представителя Украины при НАТО. Глава государства скоро подпишет соответствующий указ, - добавил он.