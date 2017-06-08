11:15 08.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100167430:Polishuk

Рада восстановила курс Украины на вступление в НАТО

Верховная Рада Украины в четверг, 8 июня, приняла Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (о внешнеполитическом курсе Украины) (регистрационный номер 6470).

Рада восстановила курс Украины на вступление в НАТО

Решение поддержали 276 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. При этом совсем не голосовала фракция "Оппозиционный блок".

Вместе с тем законом предусмотрено, что основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом с целью приобретения членства в этой организации. В ныне действующем Законе Украины "Об основах внутренней и внешней политики" записано, что основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с НАТО с целью достижения критериев, необходимых для членства в этой организации.

В то же время, представляя закон глава парламента Андрей Парубий отметил, что для России было важно, чтобы Украина не вошла в НАТО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время назначит представителя Украины при НАТО. Глава государства скоро подпишет соответствующий указ, - добавил он.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив