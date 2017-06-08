Президент США удовлетворен показаниями экс-главы ФБР 

Американский президент Дональд Трамп наконец-то остался доволен расследованием по делу о связях с Россией. Так, Джеймс Коми публично подтвердил непричастность Трампа к расследованию о вмешательстве РФ в выборы в США
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
"Президент чувствует себя полностью и совершенно оправданным", - говорится в заявлении Касовица.
Согласно словам Коми, Трамп не был объектом расследования ФБР по поводу возможного российского вмешательства в президентские выборы в США в прошлом году.
Однако известно, что весной 2017 года президент США Дональд Трамп просил Джеймса Коми решить вопрос с расследованием возможных связей его предвыборной кампании с Россией.
В связи с этим лидер США очень надеялся, что Коми сможет найти способ выйти из этой ситуации.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", новоспеченый лидер США Дональд Трамп поручил госсекретарю Штатов Рексу Тиллерсону наладить отношения с Российской Федерацией.