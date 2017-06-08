Депутаты в четверт займутся законопроектом о медицинской реформе

В зале по состоянию на десять часов утра зарегистрировалось 357 народных депутатов. Вместе с тем, согласно повестке дня, сегодня Рада должна рассматривать медицинскую реформу.

Докладчиком по проекту Закона "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" будет исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, а также народный депутат Олег Мусий. Данный законопроект народные депутаты будут рассматривать в первом чтении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 июня депутаты Верховной Рады Украины поддержали включение в повестку дня законопроектов №6327 (о государственных гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств) и №6329 (о внесении изменений в бюджетный кодекс Украины) о медицинской реформе.

При этом Владимир Гройсман, комментируя это решение, отметил, что в украинском парламенте были приняты решения и фактически дан старт проведению медицинской реформы. Я убежден в том, что реформа после ее принятия будет очень успешно реализована в интересах украинских граждан, в интересах здоровья людей и привлечения внимания к медицине, - подчеркнул глава правительства.