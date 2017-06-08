Депутаты поддержала создание Фонда энергоэффективности

С третьего раза закон одобрили 278 народных депутатов. Вместе с тем законом предусматривается определение основных правовых, экономических и организационных основ создания и деятельности Фонда энергоэффективности.

Законом также предусмотрена внутренняя иерархическая организационная структура фонда. Ведомство будет состоять из наблюдательного совета, дирекции, технического и финансового офисов. Наблюдательный совет Фонда включает в себя трех представителей Кабинета министров Украины, трех независимых представителей и одного представителя доноров.

При этом в проекте закона четко определены критерии к членам наблюдательного совета. Согласно законопроекту, дирекция фонда состоит из трех директоров - директора, финансового директора и технического директора.

Также проект устанавливает принципы функционирования технического и финансового офисов, которые должны согласовывать проекты независимо друг от друга и ориентируясь на максимальный эффект достижения энергосбережения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 8 июня, после бурных дискуссий поддержала в первом чтении законопроект №6327 "О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств". После ряда неудачных голосований документ поддержали 227 народных депутатов.