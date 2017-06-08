Депутаты отложили введение стандарта "Евро-6" на 2020 год

Документ поддержали 243 народных депутата. Как пояснила представляя законопроект глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, проектом, в частности, предлагается перенести срок введения стандарта экологической безопасности "Евро-6" с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года.

По ее словам, принятие этого законопроекта позволит гражданам Украины приобрести более дешевые автомобили 2010 года с уплатой пониженного акцизного налога в течение 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 8 июня, после бурных дискуссий поддержала в первом чтении законопроект №6327 "О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств". После ряда неудачных голосований документ поддержали 227 народных депутатов.