Украинский МИД передал ноту протеста из-за пребывания в Крыму российской делегации

Украина протестует в связи с незаконным пребыванием группы российских чиновников во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко на аннексированной территории Крыма. Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Украина выражает решительный протест, поскольку пребывание на территории полуострова российской делегации является грубым нарушением украинского законодательства и международного права.

При этом в украинском дипломатическом ведомстве добавили, что рассматривают этот и другие подобные так называемые "визиты" руководства Российской Федерации "как демонстративное пренебрежение Кремлем государственным суверенитетом Украины, Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины", "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и Севастополь (Украина)", Бакинской декларации и резолюциями Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, обязательствами по двусторонним договорам и другими нормами международного права".

"В этой связи министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, МИД Украины направило ноту итальянской стороне из-за экспорта товаров из Крыма.