13:50 07.06.2017 | Политика | Новости
100167371:labazovych

Украина и Швейцария подписали договор о безвизовом режиме

В среду, 7 июля 2017 года, украиское государство подписало со Швейцарией договор о безвизовом режиме и реадмиссии. 

Украина и Швейцария подписали договор о безвизовом режиме

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

Такое соглашение упростит задачу украинцам, которые намерены пересекать швейцарскую границу без биометрических паспортов.

"Вместе с Павлом Климкиным подписали от имени Украины со Швейцарией договоры о безвизовом режиме и реадмиссии. Европа становится еще ближе!", - отметил Аваков.

Стоить отметить, что в ночь на 11 июня граждане Украины с биометрическими паспортами получат право на безвизовый въезд в страны ЕС и страны-члены Шенгенской зоны за пределами Евросоюза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день причин для приостановки безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом нет.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив