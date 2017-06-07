Украина и Швейцария подписали договор о безвизовом режиме

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

Такое соглашение упростит задачу украинцам, которые намерены пересекать швейцарскую границу без биометрических паспортов.

"Вместе с Павлом Климкиным подписали от имени Украины со Швейцарией договоры о безвизовом режиме и реадмиссии. Европа становится еще ближе!", - отметил Аваков.

Стоить отметить, что в ночь на 11 июня граждане Украины с биометрическими паспортами получат право на безвизовый въезд в страны ЕС и страны-члены Шенгенской зоны за пределами Евросоюза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день причин для приостановки безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом нет.