Швейцария введет с Украиной "безвиз" 11 июня

Так, в процессе своего визита в Украину Буркхальтер заверил Порошенко, что с 11-го июня его страна внедрит для украинских граждан безвиз. Такое сообщение сегодня поступило от пресс-службы АП. Так, сегодня прошла встреча, в ходе которой подчеркивалась цель сторон на активизацию сотрудничества стран.

Порошенко же решил возобновить свое приглашение руководителю Швейцарской Конфедерации прибыть в нашу страну.

Как сообщал УРА-Информ, Швейцария уже подписала с Украиной соглашение касательно скорого внедрения безвиза.