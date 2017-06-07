16:16 07.06.2017 | Политика | Новости
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Швейцария введет с Украиной "безвиз" 11 июня

Глава департамента Швейцарии по вопросам иностранных дел Д. Буркхальтер анонсировал скорое введение с Украиной безвиза.

Швейцария введет с Украиной

Так, в процессе своего визита в Украину Буркхальтер заверил Порошенко, что с 11-го июня его страна внедрит для украинских граждан безвиз. Такое сообщение сегодня поступило от пресс-службы АП. Так, сегодня прошла встреча, в ходе которой подчеркивалась цель сторон на активизацию сотрудничества стран.

Порошенко же решил возобновить свое приглашение руководителю Швейцарской Конфедерации прибыть в нашу страну.

Как сообщал УРА-Информ, Швейцария уже подписала с Украиной соглашение касательно скорого внедрения безвиза


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