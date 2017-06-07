Рада ратифицировала соглашение с Черногорией о сотрудничестве

Документ поддержали 230 народных депутатов. Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Черногории о сотрудничестве в области образования и науки было подписано 9 декабря 2011 года в Подгорица.

Его целью стало выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения. Ожидается, что вступление в силу указанного соглашения будет способствовать углублению международного сотрудничества между Украиной и Черногорией, совершенствованию ее нормативно-правовой базы.

Таким образом, планируется, что введение в действие данного соглашения будет способствовать расширению прямых связей между высшими учебными заведениями обоих государств, развития различных форм взаимовыгодного сотрудничества между высшими учебными заведениями и научными учреждениями Украины и Черногории, изучению и преподаванию украинского языка в Черногории и черногорской языка в Украина, участия ученых обеих стран в конференциях, семинарах, круглых столах и тому подобное. Выполнение положений вышеупомянутого соглашения не предусматривает дополнительного финансирования из государственного бюджета, поскольку обмены студентами осуществляться согласно постановлению Кабмина "Об обучении иностранных граждан в Украине".

Так, финансирование будет осуществляться за счет средств государственного бюджета в пределах бюджетных назначений, предусмотренных бюджетной программой "Подготовка кадров высшими учебными заведениями III и IV уровней аккредитации и обеспечения деятельности их баз практики".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Черногория ввела санкции против РФ за агрессию против Украины.