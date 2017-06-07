23:28 07.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко скоро назначит представителя Украины при НАТО, - Елисеев

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время назначит представителя Украины при НАТО.

Порошенко скоро назначит представителя Украины при НАТО, - Елисеев

Глава государства скоро подпишет соответствующий указ. Об этом в среду, 7 июня, в эфире одного из украинских телеканалов заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

По его словам, буквально скоро президент подпишет указ о представителе Украины при НАТО. Таким образом, мы на полную мощность будем развивать сотрудничество с Альянсом, - пояснил Елисеев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины сегодня включила в повестку дня завтрашнего дня законопроект о закреплении курса на вступление в НАТО.


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