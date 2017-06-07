12:23 07.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко проведет встречу с Грибаускайте в Харькове

Глава украинского государства Петр Порошенко планирует провести встречу с президентом Литвы Далей Грибаускайте 9 июня в Харькове.

Порошенко проведет встречу с Грибаускайте в Харькове

Такие сведения передает Харьковская областная государственная администрация.

Как отмечается, во время встречи двух политиков не предусмотрено посещение каких-либо объектов или предприятий города.

В то же время говорится, что Петр Порошенко намерен провести награждение на одном объектов в Харькове.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно Петр Порошенко подписал законопроект об увеличении доли украинского языка на телевидении. Народные депутаты блестяще сработали, и украинский лидер имел большое удовольствие и большую честь подписать соответствующий Закон.


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