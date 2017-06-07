13:27 07.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100167366:mysnichenko

Порошенко одобрил увеличение суммы алиментов на детей

Глава нашей страны Петр Порошенко поставил свою подпись под законом касательно роста минимальной суммы алиментных выплат на детей.

Порошенко одобрил увеличение суммы алиментов на детей

Так, глава страны принял решение поставить подпись под законом об изменении некоторых законодательных актов в сфере улучшения защиты прав детей Украины. Законом предусматривается надлежащий размер содержания детей. Такое сообщение уже размещено на веб-сайте парламента.

Согласно закону – сумма алиментов должна быть достаточной для того, чтобы обеспечивать нормальное развитие детей. То есть – сумма на каждого ребенка выплат не должна быть менее 50 процентов от прожиточного минимума на одного ребенка в стране.

Как сообщал УРА-Информ, на Прикарпатье мужчину посадили за неуплату алиментов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив