Порошенко одобрил увеличение суммы алиментов на детей

Так, глава страны принял решение поставить подпись под законом об изменении некоторых законодательных актов в сфере улучшения защиты прав детей Украины. Законом предусматривается надлежащий размер содержания детей. Такое сообщение уже размещено на веб-сайте парламента.

Согласно закону – сумма алиментов должна быть достаточной для того, чтобы обеспечивать нормальное развитие детей. То есть – сумма на каждого ребенка выплат не должна быть менее 50 процентов от прожиточного минимума на одного ребенка в стране.

Как сообщал УРА-Информ, на Прикарпатье мужчину посадили за неуплату алиментов.