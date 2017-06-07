Порошенко одобрил увеличение суммы алиментов на детей

Глава нашей страны Петр Порошенко поставил свою подпись под законом касательно роста минимальной суммы алиментных выплат на детей.
Так, глава страны принял решение поставить подпись под законом об изменении некоторых законодательных актов в сфере улучшения защиты прав детей Украины. Законом предусматривается надлежащий размер содержания детей. Такое сообщение уже размещено на веб-сайте парламента.
Согласно закону – сумма алиментов должна быть достаточной для того, чтобы обеспечивать нормальное развитие детей. То есть – сумма на каждого ребенка выплат не должна быть менее 50 процентов от прожиточного минимума на одного ребенка в стране.
Как сообщал УРА-Информ, на Прикарпатье мужчину посадили за неуплату алиментов.