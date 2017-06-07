22:15 07.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Оборонный комитет Рады пригласил Тимошенко для доклада по газовому контракту

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение пригласить на следующее заседание бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.

Оборонный комитет Рады пригласил Тимошенко для доклада по газовому контракту

Комитет хочет заслушать ее доклад о газовом контракте с Российской Федерацией. Такое решение принято на заседании комитета в среду, 7 июня.

Как пояснил председатель комитета Сергей Пашинский, он не против того, чтобы заслушать Тимошенко на следующем заседании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде призвала антикоррупционные органы разобраться в ситуации с заключением газового контракта с РФ в 2009 на то время премьер-министром Юлией Тимошенко.


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