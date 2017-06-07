Оборонный комитет Рады пригласил Тимошенко для доклада по газовому контракту

Комитет хочет заслушать ее доклад о газовом контракте с Российской Федерацией. Такое решение принято на заседании комитета в среду, 7 июня.

Как пояснил председатель комитета Сергей Пашинский, он не против того, чтобы заслушать Тимошенко на следующем заседании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде призвала антикоррупционные органы разобраться в ситуации с заключением газового контракта с РФ в 2009 на то время премьер-министром Юлией Тимошенко.