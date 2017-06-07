Кабмин планирует ввести должность уполномоченного по вопросам гендерной политики

Об этом говорится в повестке дня заседания Кабмина.

В украинском правительстве появится должность уполномоченного по вопросам гендерной политике, а также его аппарат.

Теперь сотрудников секретариата будет намного больше, в часности с 643 до 648. А вот с гендерной политикой в правительстве будет заниматься всего пять человек.

В свою очередь на эту должность будет возложена обязанность обеспечения полномочий Кабмина в сфере обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во всех сферах жизни.

Помимо этого, необходимо заниматся мониторингом актов Кабмина на предмет соблюдения принципов гендерного равенства. Кроме того, взаимодействие с гражданским обществом по вопросам равноправия мужчин и женщин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день украинское государство отстает от плана имплементации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.