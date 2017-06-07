12:36 07.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман анонсировал успешное внедрение медреформы

Медреформа в нашем государстве должны быть обязательно успешно внедрена.

Гройсман анонсировал успешное внедрение медреформы

Реформу будут внедрять сразу же после ее принятия украинским парламентом. Сегодня такое заявление сделал украинский премьер Владимир Гройсман. Согласно его словам – в парламенте страны еще шестого июня были одобрены решения и уже дали старт внедрению указанной реформы.

Гройсман сказал, что он верит в то, что медицинская реформа по итогам принятия ее должна вскоре быть успешно внедрена. Известно также, что законопроекты из области медицины содержат положения – согласно предложениям главы государства.

Как сообщал УРА-Информ, в нашей стране с начала 2017-го года начали первый этап медреформы.


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