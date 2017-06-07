Гройсман анонсировал успешное внедрение медреформы

Реформу будут внедрять сразу же после ее принятия украинским парламентом. Сегодня такое заявление сделал украинский премьер Владимир Гройсман. Согласно его словам – в парламенте страны еще шестого июня были одобрены решения и уже дали старт внедрению указанной реформы.

Гройсман сказал, что он верит в то, что медицинская реформа по итогам принятия ее должна вскоре быть успешно внедрена. Известно также, что законопроекты из области медицины содержат положения – согласно предложениям главы государства.

Как сообщал УРА-Информ, в нашей стране с начала 2017-го года начали первый этап медреформы.