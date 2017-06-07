Генпрокурор США просит Трампа об отставке, - СМИ

Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс заявил Дональду Трампу о своей готовности уйти в отставку из-за имеющихся между ними разногласий.
Об этом сообщает The Washington Post.
Как отмечается, генпрокурор пожаловался главе Белого дома на отсутствие свободы действий для выполнения своих служебных обязанностей.
При этом напряжение между Сешнсом и Трампом началось после того, как генпрокурор в марте решил взять самоотвод по делу о вмешательстве РФ в выборы в США.
По этому поводу Сешнс решил уволится, однако президент США предложение не принял.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки сенаторы готовят процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.