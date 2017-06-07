Генпрокурор США просит Трампа об отставке, - СМИ

Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, генпрокурор пожаловался главе Белого дома на отсутствие свободы действий для выполнения своих служебных обязанностей.

При этом напряжение между Сешнсом и Трампом началось после того, как генпрокурор в марте решил взять самоотвод по делу о вмешательстве РФ в выборы в США.

По этому поводу Сешнс решил уволится, однако президент США предложение не принял.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки сенаторы готовят процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.