13:23 07.06.2017 | Политика | Новости
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Генпрокурор США просит Трампа об отставке, - СМИ

Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс заявил Дональду Трампу о своей готовности уйти в отставку из-за имеющихся между ними разногласий.

Генпрокурор США просит Трампа об отставке, - СМИ

Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, генпрокурор пожаловался главе Белого дома на отсутствие свободы действий для выполнения своих служебных обязанностей.

При этом напряжение между Сешнсом и Трампом началось после того, как генпрокурор в марте решил взять самоотвод по делу о вмешательстве РФ в выборы в США.

По этому поводу Сешнс решил уволится, однако президент США предложение не принял.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки сенаторы готовят процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.


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