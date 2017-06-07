Депутаты в среду намерены принять обращение к ЕП о дополнительных торговых преференциях для Украины

Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, народные депутаты сегодня проголосуют этот вопрос. Также среди прочего парламентарии планируют определиться относительно обращения в Европейский парламент о введении дополнительных торговых преференций ЕС товарам, происхождением из Украины.

В три часа дня депутаты запланировали провести парламентские слушания на тему: "Приоритетность соблюдения страховых принципов при реформировании пенсионной системы".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, парламент отложил назначение нового омбудсмена. Как пояснил Андрей Парубий, кандидаты на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека окончательно не прошли специальную проверку Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.