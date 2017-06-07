09:36 07.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100167341:Polishuk

Депутаты в среду намерены принять обращение к ЕП о дополнительных торговых преференциях для Украины

Верховная Рада Украины в среду, 7 июня, на пленарном заседании запланировала ратифицировать Европейское соглашение о передаче заявлений о правовой помощи и ряд протоколов к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей.

Депутаты в среду намерены принять обращение к ЕП о дополнительных торговых преференциях для Украины

Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, народные депутаты сегодня проголосуют этот вопрос. Также среди прочего парламентарии планируют определиться относительно обращения в Европейский парламент о введении дополнительных торговых преференций ЕС товарам, происхождением из Украины.

В три часа дня депутаты запланировали провести парламентские слушания на тему: "Приоритетность соблюдения страховых принципов при реформировании пенсионной системы".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, парламент отложил назначение нового омбудсмена. Как пояснил Андрей Парубий, кандидаты на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека окончательно не прошли специальную проверку Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив