В ООН решили сохранить санкции по Крыму

Постпреды стран-членов ЕС готовы продлить на год санкций против Крыма, но формальное решение ожидается 19 июня.

Об этом сообщил во вторник РИА Новости источник в Совете ЕС.

Санкции против Крыма действуют до 23 июня.

В частности, как сказал собеседник агентства, постпреды приняли решение о продлении санкций на год без изменений. Если ничего не поменяется, Совет по иностранным делам одобрит это решение на следующем заседании (19 июня).

Он отметил, что главы МИД формально одобрят продление санкций без обсуждения.

Как ранее сообщал УРА-Информ, турецкое государство подтвердило тот факт, что не признает аннексии украинского Крыма.