В Москве приговорили у четырех годам тюрьмы бывшего директора Библиотеки украинской литературы

Суд приговорил ее к четырем годам условного лишения свободы. Как сообщают российские СМИ, оглашая приговор судья Елена Гудовшникова заявила, что Шарина совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Она также растратила государственные деньги в корыстных целях, - говорится в приговоре.

Судья также перечислила книги из Библиотеки украинской литературы, которые были признаны экстремистскими. К ним, в частности, она отнесла издание об УПА, книгу о Голодоморе, книги Дмитрия Павлычко, детские журналы Барвинок и некоторые другие.

Вместе с тем сама Шарина назвала приговор чисто политическим и отметила, что

она 35 лет работала библиотекареми по всей видомости разрушение библиотеки было выгодно. Мне жалко библиотеку, - отметила Шарина, добавив, что ни одной экстремистской книги в библиотеке не было, а те 16 экстремистских книг были подброшены.

Напомним как сообщал УРА-Информ, московская полиция 28 октября 2015 года провела обыски в Библиотеке украинской литературы, после чего ее директор, 58-летняя Наталья Шарина была задержана. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. Поводом, согласно заявлениям российского следственного комитета, стало якобы распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского.