Послы ЕС решили продлить санкции для России еще на год

Данную информацию передает корреспондент УНИАН в Совете Евросоюза.

В сообщении говорится, что санкции, примененные из-за аннексии Крыма Россией, после ЕС решили продлить еще на год.

Сообщается, что данное решение должен утвердить Совет ЕС.

Отмечается, что меры против России планируется продлить до 23 июня 2018 года. Такое решение может быть принято Советом Евросоюза 19 июня.

Ранее УРА-Информ сообщал, что президент Порошенко дал добро на введении санкций против российских госбанков.