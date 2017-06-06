Парламент отложил назначение нового омбудсмена, - Парубий

Поэтому народные депутаты рассмотрят этот вопрос назначения нового омбудсмена после завершения полной проверки кандидатов. Об этом во вторник, 6 июня, на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины пояснил глава парламента Андрей Парубий.

Он также отметил, что возникли препятствия для рассмотрения данного вопроса, в частности при прохождении проверки НАПК. Представители Агентства обратились с просьбой дать больше времени для проведения проверки всех кандидатов, - заявил Парубий, добавив, что по состоянию на сегодняшний день ВРУ оказалась в ситуации, когда парламент не может начать конкурс в соответствии с законом.

Напомним, ранее Парубий сообщал, что Верховная Рада Украины на следующем пленарном заседании, вторник, 6 июня, посвятит избранию нового уполномоченного парламента по правам человека.

Как сообщал УРА-Информ, новым уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека может стать представительница "Народного фронта" Людмила Денисова. В понедельник, 22 мая, фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" согласовали ее кандидатуру.