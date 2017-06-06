Парламент отложил назначение нового омбудсмена, - Парубий

Кандидаты на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека окончательно не прошли специальную проверку Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.
Поэтому народные депутаты рассмотрят этот вопрос назначения нового омбудсмена после завершения полной проверки кандидатов. Об этом во вторник, 6 июня, на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины пояснил глава парламента Андрей Парубий.
Он также отметил, что возникли препятствия для рассмотрения данного вопроса, в частности при прохождении проверки НАПК. Представители Агентства обратились с просьбой дать больше времени для проведения проверки всех кандидатов, - заявил Парубий, добавив, что по состоянию на сегодняшний день ВРУ оказалась в ситуации, когда парламент не может начать конкурс в соответствии с законом.
Напомним, ранее Парубий сообщал, что Верховная Рада Украины на следующем пленарном заседании, вторник, 6 июня, посвятит избранию нового уполномоченного парламента по правам человека.
Как сообщал УРА-Информ, новым уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека может стать представительница "Народного фронта" Людмила Денисова. В понедельник, 22 мая, фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" согласовали ее кандидатуру.