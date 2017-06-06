09:53 06.06.2017 | Политика | Новости
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Майкл Пенс назвал Россию, Иран и терроризм главными угрозами мировой безопасности

Вице-президент США Майкл Пенс глубоко убежден, что Россия и Иран являются главными угрозами мировой безопасности наравне с глобальным терроризмом.

Майкл Пенс назвал Россию, Иран и терроризм главными угрозами мировой безопасности

Соответствующие заявление он выразил, выступая в понедельник на Атлантическом совете.

По словам Пенса, мир стал опасным сегодня, чем когда-либо со времен падения коммунизма около четверти века тому назад. По этому поводу необходимо оказывать помощь своим союзникам по Североатлантическому альянсу.

"От попыток России силой перекроить международные границы, до попыток Ирана дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и до глобальной угрозы терроризма, который может поразить людей где угодно", - отметил вице-президент США.

Пенс напоследок заявил, что НАТО нужно эволюционировать, учитывая усиление старых и новых противников.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", третий по счету завод по производству ракетного вооружения построили в Иране


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