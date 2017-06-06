23:44 06.06.2017 | Политика | Новости
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Лавров обещает свой визовый режим в ответ на аналогичные действия Киева

Российская Федерация в ответ на введение Киевом визового режима введет свой визовый режим с Украиной.

Лавров обещает свой визовый режим в ответ на аналогичные действия Киева

Об этом во вторник, 6 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как сообщает российское издание "РИА Новости", российский министр заявил, что его страна не ведет "черный список" украинцев, за исключением единичных случаев.

Вместе с тем, по его словам, Россия должна отвечать взаимностью на то, что на их граждан льется поток грязи.

Когда артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины и когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима Россия не должна все это сглатывать, - заявил Лавров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступает за введение визового режима с Российской Федерацией в скором времени. По его словам, меры реализации визового режима с Россией должен будет разработать Кабинет министров.


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