13:17 06.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты не смогли согласовать кандидатуру нового омбудсмена, - Гончаренко

Ни одна из кандидатур, выдвинутых фракциями на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека, пока не имеет достаточного количества голосов. В связи с чем, голосование отложено.

Депутаты не смогли согласовать кандидатуру нового омбудсмена, - Гончаренко

Об этом во вторник, 6 июня, в кулуарах Рады рассказал журналистам заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. Он также отметил, что сегодня подходящей кандидатуры, которая может получить достаточно голосов в сессионном зале нет.

В свою очередь заместитель председателя БПП Игорь Кононенко подчеркнул, что парламент может рассмотреть вопрос о назначении омбудсмена на следующей пленарной неделе.

Напомним, ранее планировалось, что Верховная Рада проголосует за своего уполномоченного по правам человека уже сегодня, 6 июня.

Как сообщал УРА-Информ, глава парламента Андрей Парубий сегодня на Согласителдьном совете сообщил, что кандидаты на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека окончательно не прошли специальную проверку Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, поэтому голосование откладывается.


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