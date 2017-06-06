11:39 06.06.2017 | Политика | Новости
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Чехия отказалась пускать новых беженцев по квоте ЕС

Власти Чехии приняли решения до сентября текущего года больше не принимать беженцев из Италии и Греции по квоте Европейского союза.

Чехия отказалась пускать новых беженцев по квоте ЕС

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, в сентябре должен завершиться проект ЕС. В связи с этим для стран-членов были установлены квоты на прием мигрантов, изначально прибывших в Италию и Грецию.

При этом данная система распределения беженцев не работает и ситуация с безопасностью изменилась после последних терактов в Европе, считают в Министерстве внутренних дел Чехии.

Согласно квотам, Чехия должна была принять 2691 просителя убежища в ЕС из 120 000. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", число детей, которые стали беженцами начиная с 2010-го возросло впятеро. Судьба же таких детей часто может зависеть от контрабандистов – потому что их не сопровождают взрослые. 

 


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