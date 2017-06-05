05:00 05.06.2017 | Политика | Новости
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Президент США планирует ввести новые санкции против Венесуэлы

Власти США рассматривают возможность введения новых санкций против нефтяного сектора Венесуэлы. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Президент США планирует ввести новые санкции против Венесуэлы

Как отмечается, действие санкций хотят распространить на нефтяную компанию Petroleos de Venezuela SA. Причиной стало косвенное нарушение предприятием прав человека, также организацию заподозрили в коррупции.

Санкции против нефтяного сектора могут нанести очередной удар по экономике страны, в которой уже несколько лет длится тяжкий политический кризис, из-за которого нарушено снабжение населения базовыми товарами.

Кроме того, под санкции попадут несколько венесуэльских чиновников, которые могут быть замешаны в коррупции и связаны с наркокартелями или политрепрессиями в государстве.

Стоить отметить, что в марте доля венесуэльской нефти в импорте Соединенных Штатов составила 8%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидеры банковского комитета Сената Соединенных Штатов Америки от Республиканской и Демократической партий предложили усилить санкции против России.

 


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