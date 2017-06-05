Парубий предлагает законом закрепить необходимость членства Украины в НАТО

Поэтому, по его мнению, это положение необходимо закрепить на законодательном уровне. Как сказано в сообщении опубликованном на сайте парламента в понедельник, 5 июня, Парубий выступил с соответствующей инициативой.

После посещения на прошедшей неделе Парламентской Ассамблеи НАТО в Тбилиси и по результатам общения с союзниками и партнерами из Североатлантического альянса глава украинского парламента заявил, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект 6470, которым предлагается внести изменения в закон Украины "Об основах внутренней и внешней политики" и в закон Украины "Об основах национальной безопасности Украины".

При этом Парубий напомнил, что в этом году Украина отмечает 20-летие Хартии об особом партнерстве с НАТО. Принятие такого закона, по его мнению, является важным знаком для союзников, - отметил глава парламента, добавив, что он обратился к фракциям с тем, чтобы принять этот закон в ближайшее время.

В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей страничке в социальной сети отметила, что Украина и Грузия должны стать 30 и 31 членами НАТО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Черногория стала 29-м членом Североатлантического альянса. Страны официально подала документы о вступлении в НАТО в Вашингтоне.