23:00 05.06.2017 | Политика | Новости
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Москва пригрозила ответными мерами из-за вступления Черногории НАТО

Россия может принять меры против Черногории из-за ее "антироссийскую истерию".

Москва пригрозила ответными мерами из-за вступления Черногории НАТО

Министерство иностранных дел страны возлагает ответственность за ухудшение отношений между двумя странами на Черногорию. Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, эта "истерия вызывает у нас только сожаление".

Власти Черногории "обратили внимание" на "поток дезинформации и заезженных пропагандистских клише в адрес России, - подчеркнули в ведомстве, не уточним при этом, какие именно заявления имеют в виду.

Вместе с тем в российском МИДе заверили, что в политике, как и в физике, любое действие рождает противодействие.

Напомним, МИД Черногории 29 мая обвинил Россию во вмешательстве в политику страны, в том числе по вопросу вступления в НАТО.

Как сообщал УРА-Информ, 5 июня 2017 года Черногория официально вступила к Североатлантическому альянсу, став 29-м членом НАТО.


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