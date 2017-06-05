22:00 05.06.2017 | Политика | Новости
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Черногория стала 29-м членом НАТО

Черногория в понедельник, 5 июня, передала акт о присоединении к НАТО заместителю государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Томасу Шэннону.

Черногория стала 29-м членом НАТО

Таким образом сегодня Черногория официально стала 29-м членом Альянса. Торжественная церемония передачи акта состоялась госдепартаменте США.

В церемонии принимал участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер Черногории Душко Маркович. При этом в госдепартаменте отметили, что уже 7 июня флаг Черногории будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Напомним, процедура передачи акта о присоединении к НАТО от страны – нового члена альянса на хранение правительству США закреплена в Североатлантическом договоре.

Как сообщал УРА-Информ, 19 мая 2016 года страны НАТО подписали протокол о вступлении Черногории в альянс. Парламент страны одобрил закон о членстве республики в НАТО.


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