В Белом доме климатическое соглашение назвали "вредным" для американской экономики

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, совсем недавно американское государство попало под международную критику относительно выхода из климатического соглашения. В связи с этим Прюитт заявил, что США ни в коем случае не будут приносить извинения.

"Мир аплодировал, когда мы присоединились к Парижскому соглашению. Знаете почему? Я думаю, они аплодировали, потому что знали, что это будет вредно для нашей страны", - подчеркнул Скотт Прюитт.

Согласно его словам, власти США уже предприняли значительные меры для выхода из климатического соглашения.

Прюитт также считает, что сделка могла стать для экономики страны своеобразной "цепью".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", выход из Парижского климатического соглашения Соединенные Штаты Америки смогут осуществить лишь в 2020 году. Такие сведения предусмотрено статьей 28 документа о процедуре выхода из соглашения.