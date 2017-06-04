В атаке в Великобритании виновны радикальные исламисты, - МВД

Об этом заявили в МВД Британии, сообщает Reuters.

"Мы уверены в том, что они были радикальными исламистскими террористами, именно этой идеологией они руководствовались", - подчеркнула министр.

Однако пока не ясно, были ли исполнители нападения известны властям до совершения террористического акта. Тем не менее оперативные действия и расследование продолжается.

Также известно, что полиция не обнаружили связи между терактами в Лондоне и Манчестере.

"Мы считаем такую связь маловероятной. Похоже, ее не было, но мы пока не можем отвергать и этого", - добавила Радд.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в МИД Украины сообщили, что среди пострадавших от теракта в Лондоне украинцев нет.