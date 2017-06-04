Порошенко подписал закон о праве на высшее образования для жителей оккупированного Донбасса

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

ap>Так, данный законопроект создает для жителей оккупированного Донбасса дополнительные возможности по вступлению на обучение в высших учебных заведений.

Таким образом, прием на обучение в одно из высших учебных заведений, расположенных на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в пределах установленных квот приема в высшие учебные заведения Украины.

Размер квот устанавливается в объеме 1 тысяча мест госзаказа и распределяется между указанными высшими учебными заведениями.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщает "УРА-Информ", ранее Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей".