05:00 04.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подписал закон о праве на высшее образования для жителей оккупированного Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2026-VIII "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно обеспечения права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины".
 

Порошенко подписал закон о праве на высшее образования для жителей оккупированного Донбасса

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

ap>Так, данный законопроект создает для жителей оккупированного Донбасса дополнительные возможности по вступлению на обучение в высших учебных заведений.

 

Таким образом, прием на обучение в одно из высших учебных заведений, расположенных на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в пределах установленных квот приема в высшие учебные заведения Украины.

Размер квот устанавливается в объеме 1 тысяча мест госзаказа и распределяется между указанными высшими учебными заведениями.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщает "УРА-Информ", ранее  Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей".


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