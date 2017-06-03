Украина должна быть в повестке дня Совбеза ООН, - глава МИД Польши Ващиковский

Об этом пишет Gazetaprawna.pl.

Как отмечается, Организации объединенных наций имеет дело с процессами войны и мира.

Согласно словам Вищиковского, наша страна будет работать над решением сирийского, ближневосточного и многих других конфликтов. В часности, которые могут произойти до начала нашей каденции в январе следующего.

"Власти Польши также будут заниматься российско-украинским конфликтом", - отметил Витольд Ващиковский.

Также глава МИД Польши подчеркнул, что ситуация в Украине должна быть в повестке дня Совбеза ООН.

По его мнению, Польша хочет присоединиться к реформированию ООН, чтобы Совбез и вся организация в целом была более влиятельной в мире.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине с начала конфликта на Донбассе погибли более двух тысяч человек. При этом с марта по 14 мая текущего года в зоне конфликта умерли 35 человек, еще 143 - пострадали.