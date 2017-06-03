США смогут выйти из климатического соглашения не ранее 2020 года

Об этом сообщает ABC News.

Таким образом, любой член должен подождать три года, как он будет иметь право выйти из Парижского климатического соглашения.

Затем потребуется еще один год для официального уведомления о том, что отзыв вступил в силу.

В связи с этим американскому государству придется быть участником сделки до конца 2020 года, вскоре после следующих президентских выборов.

Тем не менее Белый дом в целом может игнорировать обязательства США по сокращению выбросов парниковых газов, поскольку условия сделки не являются юридически обязательными.

Ксати, первого июня президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Франция отказывается от инициативы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пересматривать положени Парижского соглашения по климату.