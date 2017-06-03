13:49 03.06.2017 | Политика | Новости
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Пентагон заявил об ускорении КНДР темпов разработки ядерного оружия

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что КНДР готово ускорить усилия по разработке ядерного оружия. 

Пентагон заявил об ускорении КНДР темпов разработки ядерного оружия

Об этом передает Associated Press.

По его словам, Вашингтон хочет остановить конфликт с Пхеньяном и пытается исчерпать все возможные альтернативы.

Также Мэттис подчеркнул, что Белый дом позитивно восприняла готовность Пекина сотрудничать с США и другими странами.

"Мы пытаемся исчерпать все возможные альтернативы, чтобы предотвратить эту гонку за ядерное вооружение", - уточнил он.

​Тем не менее глава Пентагона резко осудил Китай из-за "милитаризации" искусственных островов в Южно-Китайском море. Кроме того,  Джеймс Мэттис обвинил Пекин в пренебрежении международным правом и неуважении к интересам других государств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство государственной безопасности  КНДР заявило, что разведывательные службы США и Южной Кореи готовили покушение на лидера народной республики Ким Чен Ына.


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