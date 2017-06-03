Пентагон заявил об ускорении КНДР темпов разработки ядерного оружия

Об этом передает Associated Press.

По его словам, Вашингтон хочет остановить конфликт с Пхеньяном и пытается исчерпать все возможные альтернативы.

Также Мэттис подчеркнул, что Белый дом позитивно восприняла готовность Пекина сотрудничать с США и другими странами.

"Мы пытаемся исчерпать все возможные альтернативы, чтобы предотвратить эту гонку за ядерное вооружение", - уточнил он.

​Тем не менее глава Пентагона резко осудил Китай из-за "милитаризации" искусственных островов в Южно-Китайском море. Кроме того, Джеймс Мэттис обвинил Пекин в пренебрежении международным правом и неуважении к интересам других государств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство государственной безопасности КНДР заявило, что разведывательные службы США и Южной Кореи готовили покушение на лидера народной республики Ким Чен Ына.