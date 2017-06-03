14:24 03.06.2017 | Политика | Новости
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На Мальте проходят парламентские выборы - ФОТО

В субботу, 3 июня, на Мальте проходят досрочные парламентские выборы. Так, избирательные участки открылись в 7 утра и будут работать до 22.00 непрерывно.

На Мальте проходят парламентские выборы - ФОТО

Об этом сообщает Malta Today.

Таким образом, 209 кандидатов будут бороться за места в 65 округах страны.

Отметим, что лидер Лейбористской партии и действующий премьер-министр Мальты Джозеф Мускат надеется сохранить власть, полученную на выборах 2013 года. При этом его главным соперником является лидер оппозиции Саймон Басаттил.

Кстати, победителя могут объявить в воскресенье утром, 4 июня 2017 года.

Также добавим, что следующие парламентские выборы должны состояться в 2018 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", новые квоты для Украины со стороны ЕС планируют утвердить до конца июля текущего года. В свою очередь Мальта, которая председательствует в ЕС в первой половине 2017 года, стремится завершить эти обсуждения до конца своего мандата. 


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