На Мальте проходят парламентские выборы - ФОТО

Об этом сообщает Malta Today.

Таким образом, 209 кандидатов будут бороться за места в 65 округах страны.

Отметим, что лидер Лейбористской партии и действующий премьер-министр Мальты Джозеф Мускат надеется сохранить власть, полученную на выборах 2013 года. При этом его главным соперником является лидер оппозиции Саймон Басаттил.

Кстати, победителя могут объявить в воскресенье утром, 4 июня 2017 года.

Также добавим, что следующие парламентские выборы должны состояться в 2018 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", новые квоты для Украины со стороны ЕС планируют утвердить до конца июля текущего года. В свою очередь Мальта, которая председательствует в ЕС в первой половине 2017 года, стремится завершить эти обсуждения до конца своего мандата.