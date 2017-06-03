ЕС может выделить 50 млн евро на восстановление Донбасса

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

По словам еврокомиссара, Мариуполь имеет большой потенциал для реализации гуманитарных проектов. В частости, в сферах промышленного производства, агропромышленной и туристической отраслей.

В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко отметила, что наша страна очень ценит помощь Евросоюза в вопросах восстановления поврежденных инфраструктурных объектов на Донбассе.

"Это является неоценимым вкладом в решении гуманитарных проблем местных жителей, пострадавших от военной агрессии Российской Федерации", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", после обстрелов и боевых действий в Донецкой области восемь населенных пунктов восстановлению уже не подлежат.